حرب بالا وهاتون وسعادات.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140 الإعلان الأول kuruls osman

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140 الكثير من عشاق المسلسلات التركية يتساءلون عن الموعد الخاص بحلقة ١٣٩ من المؤسس عثمان، ويرغبون في معرفة أهم وأبرز القنوات التي تتولى أمر عرض الحلقات الخاصة بهذا العمل الدرامي، وفي سياق هذا التقرير توضيح تفاصيل جديدة تخص مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140

لقد تم توضيح التوقيت الدقيق التي يتم فيه عرض المؤسس عثمان، حيث أن قناة ATV التركية تقوم بعرض المسلسل يوم الاربعاء الساعة ٨ مساء وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، كما أن موقع قصة عشق يقوم بعرض الحلقات يوم الأربعاء الساعة ١٢ مساء، بالإضافة إلى أن قناة اليرموك والفجر الجزائرية تتيح لك مشاهدة ممتعة للحلقة ١٣٩ من مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس الساعة التاسعة مساء.

على الرغم من تعدد ووجود العديد من المسلسلات الدرامية التركية إلا أن مسلسل المؤسس عثمان واحد من أهم الأعمال الدرامية التركية التي تسرد تاريخ الدولة العثمانية، ولاقى هذا المسلسل إعجاب كبير من قبل الكثير من الأشخاص المحبين والمتابعين للأعمال الدرامية التركية، وذلك لأن هذا المسلسل يناقش العدوان الذي وقع على الدولة العثمانية ومحاولاتها المستميتة في الحفاظ على أرضها ومنع تشتت أبناء شعبها.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنكم تنزيل قناة الفجر الجزائرية، وذلك من خلال معرفة التردد وأيضا القمر الصناعي:-

التردد هو ١٢٠٣٤.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

القمر الصناعي نايل سات.

هذه القناة تضمن لكم مشاهدة ممتعة وثيقة وبصورة أوضح، بالإضافة إلى أن هذه القناة منضبط في عرض حلقات المسلسل في المواعيد المحددة.