“فلوس جايه ببلاش“ كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور في اليمن 2024/1446

واحد من أهم برامج دعم المواطنين في اليمن هو الضمان الاجتماعي، والذي يقدم المساعدة لعدد كبير من محدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط، وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه كل شهر من أجل تحقيق حياة كريمة، ويتم صرفه لفئات مختلفة في جميع المحافظات داخل اليمن، سوف نعرض لكم من خلال مقالنا كل ما يخص الضمان الاجتماعي.

صرف الضمان الاجتماعي 2024

صرحت وزارة الموارد البشرية داخل اليمن عن موعد صرف الدعم والذي من المقرر أن يكون يوم 20 من كل شهر ميلادي، ولكن في حين أن ذلك اليوم يوافق عطلة رسمية يتم تغيير اليوم، يجب العلم أن قيمة الدعم تختلف من شخص لأخر وذلك يكون على حسب المرتب الخاص بالمتقدم، بالإضافة إلى وجود بعض المعايير التي يتم صرف الدعم على أساسها.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي في اليمن 2024

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية في اليمن.

الضغط على خيار الضمان الاجتماعي.

يجب ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم النقر على زر استعلام، للتعرف على قيمة الدعم.

مساعدات حكومة اليمن

تسعى الحكومة داخل اليمن على توفير العديد من برامج الدعم، والتي تعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها، ومن أبرز برامج الدعم هو الضمان الاجتماعي الذي يعمل على توفير مبلغ من المال للعديد من المواطنين من مختلف المحافظات داخل اليمن.