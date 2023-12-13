وزارة الداخلية العراقية ca.iq رابط كشوفات نقل النفوس جميع الوجبات الجديدة في العراق pdf بوابة المواطن الحكومية

أطلقت وزارة الداخلية الوجبات الجديدة من نقل النفوس في جميع محافظات العراق، حيث إن ذلك جاء بعد الإنتهاء بشكل رسمي من مراجعة جميع الطلبات الخاصة بالمتقدمين في تغيير أسمائهم وألقابهم، فضلاً عن أن وزارة الداخلية وفرت عملية النقل إلكترونيًا بحيث تُسهل على جميع المواطنين في إنهاء إجراءات بشكل إلكتروني مما يوفر عليهم الوقت والجهد الذين هم في حاجة إليه، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى التي تعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

رابط كشوفات نقل النفوس جميع الوجبات الجديدة

من السهل القيام بتحميل كشوفات نقل النفوس في جميع المحافظات، وفقًا للخطوات التي جاء على النحو الأتي:-

الذهاب إلى موقع بوابة حكومة المواطن.

ومن ثم يتم تحديد الوجبة التي ترغب فيها.

بعدها يتم ملء الإستمارة التي تظهر أمامك.

ليتم عند ذلك الضغط مباشرة على أيقونة “استخراج الكشوفات”.

وسيتم تحميلها في النهاية بكل سهولة بضيغة الـ pdf.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس في العراق 2024

من أجل القيام بالتقديم على نقل النفوس والعمل على تغيير الإسم واللقب، لابد من إحضار المستندات التي تتمثل في التالي:-