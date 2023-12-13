المالية تباشر زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 ما الحقيقة؟

قامت الوزارة العراقية بإقرار صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، وذلك مساعدة من مجلس الوزارة للمواطنين العراقيين لتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الطبقة الفقيرة من المواطنين ولذالك المواطنون على محركات البحث يتساءلون عن موعد صرف هذه الزيادات لذا تابع معي و ستتعرف علي هذا الموضوع بشكل أكثر وضوحاً.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أعلن مجلس الوزراء العراقي عن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين، ولكن لم يعلن عن الموعد الذي سوف يتم صرف هذه الزيادة فيه ولكن يتم العمل الآن على تحديد اليوم، والوقت الذي سيتم فيه عملية الصرف لذا سنتابع معاً ما أقرته الوزارة بخصوص موعد صرف الزيادة.

المستندات اللازمة لصرف معاشات المتقاعدين

لكي تحصل على معاش المتقاعد يجب إحضار الأصل الخاص بالبطاقة الشخصية التي توضح هوية المواطن. يجب أن تحضر شهادة مصرفية خاصة بالحساب البنكي المتقاعد وما تحتوي عليه من بيانات. يجب أن تحضر شهادة تؤكد أن المواطن المتقاعد قد أدى الخدمة خلال المدة التي تم تحديدها. عليك إحضار شهادة بها تحديد الراتب.

الاستعلام عن زيادة الرواتب للمتقاعدين في العراق

باستطاعة المواطن المتقاعد في العراق الإستعلام عن موعد زيادة الراتب عن طريق موقع وزارة المالية الإلكتروني، وذلك بإتباع هذه الخطوات البسيطة التالية: