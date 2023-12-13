لتنمية مهارات أطفالك نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 خلي العيال تتبسط ورجع ذكريات الطفولة

قناة توم وجيري هي قناة الطفولة الخاصة بنا جميعا، مرتبطة بذكريات جميلة في أذهاننا. تعد قناة توم وجيري من أهم قنوات الكرتون للاطفال، بما تعمل على شد انتباه الأطفال لأن محتواها مميز وفريد من نوعه، لذا جميعا حينما نفقد القناة نبحث ونتساءل عن تردد قناة توم وجيري لنشاهدها مع أطفالنا.

تردد قناة توم وجيري

بعد التحديث الجديد لقناة توم وجيري، بإمكاننا تنزيل القناة على التردد الجديد من أجل مشاهدة أفضل الحلقات من كرتون توم وجيري، لذا تابع معي :-

التردد القناة هو 11315.

الجودة الخاصة بالقناة هي SD.

معدل الترميز يكون 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

القمر الصناعي عرب سات.

بينما تردد القناة علي النايل سات يكون:

يكون تردد القناة 11345.

إضافة إلى أن معدل الترميز هو 27500.

استقطاب القناة هو أفقي.

قناة توم وجيري

تعتبر هذه القناة من القنوات التي لها صيت كبير ومكانة مؤرخة في قنوات الكرتون، لما تحوي على العديد من برامج الكرتون الممتعة والمهمة والتي تراعي من مشاهدها أنها تلائم الأطفال. من أشهر أفلامها فيلم توم وجيري الذي سميت القناة باسمه، و أيضا فيلم تنة ورنة، وغيرهم من الأفلام الكرتونية الاخرى، كما تمتاز هذه القناة بعدة ميزات منها:-