“تحميل لوائح المقبولين PDF ” نتائج الإنتقاء الأولي لمباراة التعليم بالتعاقد 2023 عبر وزارة التهذيب tawdif.men.gov.ma

أعلنت وزارة التربية نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم في المغرب وذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، كما أن عدد المقبولين بالانتقاء الأول 116.693 مرشح، يقدر حوالي 55.534 مترشح داخل الابتدائي، أما عن الثانوي الإعدادي 44.789، وبالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي يكون 6.370 مرشح، أما عن النتائج تعلن خلال شهر يناير 2024، والاختبارات الشفوية ما بين 15 حتى 25 يناير.

نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم في المغرب

حتى يتمكن الأشخاص من الاستعلام على النتائج المتعلقة بالانتقاء الأول، فبإمكان المرشحين أن يتبعوا الخطوات التي وضعتها الوزارة لذلك، إذ أنه من المفترض أن نتائج الانتقال المبدئية ظهرت في كافة الولايات المغرب، كما أنه قد تم فتح باب التقديم للمباريات المتعلقة بالدخول للمراكز الجهوية في المهن التربوية لحصول الأشخاص على فرص وظيفية بالدرجة الثانية، ضمن إطار سياسات التعليم الرائدة وتعيين خبير في الإدارة والاقتصاد، إضافة للفريق المختص بين الاجتماعيين والتربويين بوزارة التربية، ولقد شهدت تلك العمليات بحثًا وتفتيشًا دقيقًا ومكثفًا، حتى يتم تحديد أسماء الأشخاص المرشحين الذين سيقومون باجتياز الاختبارات الكتابية، ويرجع ذلك الاهتمام لأهمية تولي المتقدمين لتلك المناصب الهامة، وهذه المباريات جميعها تتم تحت الإشراف الوزاري.

وظائف مباراة التعليم

عدد من الوظائف تخص مباراة التعليم وذلك تعاقدًا ببعض المناصب عبر موقع الوزارة، وإليكم هذه الوظائف وهي كالآتي: