استقبل الآن “تردد قناة لنا السورية” LANA TV متاحة على جميع الأقمار الصناعية 2024

بالتزامن مع الاحداث الاخيرة التي تحدث في العالم العربي وغزة يبحث الكثير من المهتمين بالأخبار السياسية والعربية عن تردد قناة لنا السورية حيث تعتبر قناة لنا السورية من أهم القنوات العربية والسورية التي تقوم بعرض جميع الأخبار في سوريا والوطن العربي على مدار الساعة ، وتحظى قناة لنا السورية بنسب مشاهدة عالية في جميع دول الوطن العربي وسوريا وتعتبر القناة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وتبث القناة بجودة عالية تناسب جميع المواطنين وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة لنا السورية.

تردد قناة لنا السورية

يمكنكم متابعة جميع الأخبار الحصرية لحظة بلحظة ومجموعة كبيرة من البرامج الحوارية والاجتماعية التي تنقل جميع أخبار المواطنين في الشوارع السورية والوطن العربي ونكشف عن تردد قناة لنا السورية عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات عبر السطور التالية:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11177

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : آلي.

معدل الترميز : 27500

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12460

الاستقطاب : راسي

معامل تصحيح الخطأ : آلي

معدل الترميز : 27500

برامج ومزايا قناة لنا السورية

عبر تردد قناة لنا السورية يمكنكم مشاهدة مجموعة كبيرة من البرامج ذات المحتوى المتنوع كما تقدم مجموعة كبيرة من البرامج السياسية ، والبرامج الاجتماعية التي تطرح جميع مشاكل المواطن السوري وتناقش جميع المشكلات الاجتماعي للكثير من المواطنين منذ بداية الثورة السورية حتى الآن ، وتلقي قناة لنا السورية الضوء على الكثير من القضايا الهامة في سوريا.