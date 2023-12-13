وجبة ديسمبر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة ديسمبر، هو أهم ما يشغل بال الكثير من المواطنين بالعراق الآن الذين يسعون للحصول على الوجبة الخيرة من الرعاية الاجتماعية وهو الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة العراقية للمواطنين اصحاب الدخول الضعيفة والفقراء وغيرها من الفئات التي سنذكرها لكم بالتفاصيل من خلال السطور القادمة لهذا المقال، حيث تحاول وزارة العمل الغراقية دائما تقديم الدعم ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسط الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة ديسمبر

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة ديسمبر هو أهم ما يشعل محركات بحث جوجل الآن من قبل المواطنين العراقيين، حيث تقدم للحصول على الرعاية الوجبة الأخيرة 90 ألف شخص تحت خط الفقر وتم استبعاد 18 ألف طلب لأشخاص تخطوا بالفعل خط الفقر ولاتنطبق عليهم الشروط للحصول على الرعاية الاجتماعية والآن نطلعكم على كشف أسماء المشمولين بالرعاية:





طريقة التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

عليك أولا التوجه إلى موقع وزارة العمل العراقية. عليك بعد ذلك ملئ الاستمارة الخاصة بطلبك. بعد الانتهاء من ادخال بياناتك ارفق الأوراق والمستندات المطلوبة. عليك بالاحتفاظ برقم التسجيل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية