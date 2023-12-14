“الأخضر ركب الصاروخ” توقعات سعر الدولار 2024 في السوق السوداء هيوصل كااام؟ شارك برأيك

يتابع العديد من الأشخاص أسعار الدولار يوميا ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، حيث هناك العديد من توقعات سعر الدولار 2024 في السوق السوداء، والتي تتم بناء على بعض العوامل مثل الأحداث العالمية وقرارات الفيدرالي فإن أسعار الدولار قد ارتفعت اليوم في مقابل سعر الجنيه المصري في السوق السوداء بالمقارنة بأسعار الفترة الماضية، حيث أنه يختلف من منطقة إلى اخرى باختلاف طفيف في السعر وبالرغم من أن الحكومة تم تداول السوق السوداء إلى أن هناك بعض التجار والأشخاص يضعون أسعار محددة للدولار فيها سوق السوداء سوف تتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ارتفاع حيث انه وصل إلى 50 جنيه بالتزامن مع محاولات الحكومة بتوفير العملة في البنوك حتى تسيطر على الأسعار لذلك يأتي الأسعار كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي يصل إلى 49 جنيه إلى 50 جنيه في السوق السوداء.

سعر 5 دولار في يالسوق السوداء يكون 245 جنيه.

سعر 25 دولار اليوم في السوق السوداء يكون 1223 جنيه.

سعر 100 دولار أمريكي في السوق السوداء اليوم 4890 جنيه.

سعر 500 دولار أمريكي في السوق السوداء اليوم يكون 24450 جنيه.

سعر الدولار داخل البنوك

سعر الدولار في البنوك يختلف من بنك الى اخر حيث يتم تحديث الاسعار بشكل مستمر في جميع البنوك وتكون اسعار الدولار اليوم على النحو التالي: