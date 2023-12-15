نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم 2023 2024 بالتقاعد tawdif men gov ma كل المناصب

نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم، بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى بالمغرب عن فتح مباريات الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في الدرجة الثانية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، إضافةً إلى مختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين والاجتماعيين، ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان نتائج الاختبارات الكتابية، تأتي هذه المباريات ذات أهمية كبيرة للمتقدمين الذين يسعون لتحقيق فرص وظيفية والمساهمة في العملية التعليمية، يجدر بالذكر أن الإشراف الوزاري يحكم هذه المباريات لضمان الشفافية ومصداقيتها.

موعد إعلان نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم

يترقب المغاربة بفارغ الصبر إعلان نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم بالتعاقد 2023، والتي تعد من المواضيع الحيوية حيث من المقرر أن تعلن كافة الأكاديميات التربوية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

نتائج اختيار الأساتذة للتوظيف في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تشمل هذه المباريات المرشحين لكونكور التعليم الذي تم قبول الترشيح فيه من 24 نوفمبر 2023 إلى 10 ديسمبر 2023، وفقًا للشروط التي وضعتها وزارة التربية الوطنية المغربية.

رابط استخراج نتائج مباراة التعليم 2022

للحصول على نتائج الانتقاء الأولى للعام الدراسي 2023/2024، يتوجب على المتقدمين اتباع خطوات إلكترونية بسيطة:

يشمل ذلك تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التهذيب الوطنية.

ومن ثم الوصول إلى قسم “نتائج الانتقاء الأولى لعام 2023/2024”.

يجب إدخال جميع البيانات الشخصية اللازمة.

ومن ثم انتظار ظهور النتيجة الخاصة بك للتحقق من قبولك في المرحلة الأولى أو عدمه.

بمجرد الإعلان عن النتائج سيتم إرسال رسالة نصية للمقبولين المرشحين للاختبارات الكتابية، نرجو أن نكون قد قدمنا كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.