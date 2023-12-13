استقبل حالًا أعلى جودة على “تردد قناة طيور الجنة 2024” سلي أطفالك بأحلى الأغاني

تردد قناة طيور الجنة قناة طيور الجنة هي إحدى القنوات التلفزيونية الفضائية المخصصة للأطفال، تأسست القناة في المملكة المتحدة عام 2008، ومن ثم انتشرت لتشمل عدة دول عربية. تتميز قناة طيور الجنة بتقديم محتوى ترفيهي هادف وتعليمي يستهدف الأطفال في فترة الطفولة المبكرة، تقدم القناة برامج متنوعة تشمل الرسوم المتحركة، الأغاني الخاصة بالأطفال، وبرامج تعليمية تساهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم اللغوية والاجتماعية، ويتميز محتوى القناة بأنه مناسب للفئة العمرية الصغيرة ويحترم القيم الثقافية والأخلاقية.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تتميز بعدة مميزات تجعلها وجهة مفضلة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء:

محتوى تعليمي وترفيهي : تقدم القناة محتوى متنوع يجمع بين التسلية والتعلم، حيث تقدم برامج تعليمية تساعد في تنمية المهارات اللغوية والاجتماعية للأطفال.

تقدم القناة محتوى متنوع يجمع بين التسلية والتعلم، حيث تقدم برامج تعليمية تساعد في تنمية المهارات اللغوية والاجتماعية للأطفال. رسوم متحركة جذابة : تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة الملهمة والمسلية التي تجذب انتباه الأطفال وتوفر لهم تجربة ترفيهية فريدة.

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة الملهمة والمسلية التي تجذب انتباه الأطفال وتوفر لهم تجربة ترفيهية فريدة. المحافظة على القيم الثقافية : يتم تصميم برامج القناة بعناية لضمان المحافظة على القيم والأخلاق الثقافية، مما يساعد في توجيه سلوك الأطفال بشكل إيجابي.

يتم تصميم برامج القناة بعناية لضمان المحافظة على القيم والأخلاق الثقافية، مما يساعد في توجيه سلوك الأطفال بشكل إيجابي. الأغاني الخاصة بالأطفال : تقدم القناة مجموعة من الأغاني الممتعة والتعليمية التي تعزز التفاعل وتساهم في تطوير مهارات اللغة والإبداع لدى الأطفال.

تقدم القناة مجموعة من الأغاني الممتعة والتعليمية التي تعزز التفاعل وتساهم في تطوير مهارات اللغة والإبداع لدى الأطفال. تقنية البث الجيدة : توفير تردد متناسق وجودة بث عالية يعزز تجربة المشاهدة ويحافظ على استمرارية الاتصال بين القناة وجمهورها.

توفير تردد متناسق وجودة بث عالية يعزز تجربة المشاهدة ويحافظ على استمرارية الاتصال بين القناة وجمهورها. انتشار إقليمي: بفضل انتشارها في عدة دول عربية، توفر قناة طيور الجنة تجربة موحدة للأطفال في المنطقة، مما يجعلها واحدة من الخيارات المفضلة لعائلات الشرق الأوسط.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنك استقبال قناة طيور الجنة للأطفال بسهولة عبر إدخال الإعدادات التالية:

على القمر الصناعي، النايل سات:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

على القمر الصناعي العرب سات: