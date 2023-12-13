الوزارة تحسم الأمر “حقيقة عدم صرف السكر في تموين شهر يناير 2024” .. أعرف التفاصيل كلها

حقيقة عدم صرف السكر في تموين شهر ديسمبر، ذرة الكثير من الشائعات حول عدم صرف السكر على تمويل شهر يناير 2024، ولحسم ذلك الأمر قامت الجهات الرسمية بالتوضيح عن حقيقة صرف السكر هذا الشهر او عدم صرفه، ويمكنك أن تتبع تلك التفاصيل والتي سوف نعرضها في هذا المقال، كما سنتعرف عن حقيقة صرف السكر والذي يعد من أهم السلع التموينية استهلاكا للمواطنين في كل انحاء مصر.

حقيقة عدم صرف السكر في تموين شهر يناير 2024

بعد ظهور الكثير من المعلومات التي تتعلق بأمر عدم صرف السكر في التموين لشهر يناير 2024، قامت الجهات الرسمية بالإعلان عن أنه لا يوجد اي نية او معلومه رسميه تؤكد عدم صرف السكر على التمويل لشهر يناير، كما صرحت أن تلك المعلومات مجرد إشاعات متداولة بين الناس ولا يوجد أي معلومات تتعلق بذلك الأمر، والتعرف على أي معلومات خاصة بالسلع التموينية يمكنكم ذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين، أو من خلال الإعلان من قبل أي جهة رسمية عن ذلك الأمر.

ما هو موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024

يتم صرف السلع التموينية بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر، لان من يوم واحد في الشهر سيكون إجازة رسمية، أن السلع التموينية أكثر احتياجا للمواطنين في جمهوريه مصر العربيه فلا يجب أن يتم تأخير صرفها، يمكنك صرف السلع التموينية من خلال اقرب منفذ لك بداية من يوم الخميس القادم، كما سيتم صرف السلع التي تريدها في حالة بيع السلع بأسعار مخالفة وعدم صرفها يمكنك القيام بتبليغ وزارة التموين على الفور.