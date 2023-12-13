 رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf وجبة شهر ديسمبر الأخيرة عبر موقع وزارة العمل

يرغب الكثير من المواطنين في العراق، في القيام بإستخراج كشوفات وجبة شهر ديسمبر الأخيرة التي تشمل جميع المحافظات، ليكون من أهم الموضوعات التي حازت على اهتمام كبير للعديد من الأشخاص الذين تقدموا بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، ليتم العمل على إطلاق جميع الكشوفات التي تشمل جميع المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ليتم العمل على صرفها مع بداية كل شهر أو في موعد محدد يتم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة الأخيرة شملت نحو 300 ألف مواطن قاموا بتقديم طلباتهم في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث إنه تم إرسال رسائل نصية لجميع المشمولين من أجل الحصول على قيمة منحة الرعاية الاجتماعية، حتى أن ذلك يكون بعد دراسة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة، وعمل دراسة ميدانية من أجل اختيار ما هو مؤهل للحصول على قيمة المنحة المستحقة.

رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة شهر ديسمبر 2023، كما يلي:-