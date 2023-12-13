الكيلو على 20 جنية “أسعار السكر على تموين شهر يناير 2024” .. الأسعار غليت جدًا والشعب تعب

أسعار السكر على تموين شهر يناير، يرغب العديد من المواطنين المصريين التعرف على أسعار السلع التموينية خصوصا في شهر يناير القادم، ومن المعروف أنه يتم صرف السلع التموينية في كل بداية شهر ميلادي وتستمر حتى نهاية الشهر، ويلجأ الكثير من المواطنين الاعتماد على السلع التموينية وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وظل غلاء الاسعار الخاصة بجميع السلع الغذائية، بس نتعرف من خلال هذا المقال عن سعر السكر وباقي السلع في شهر يناير.

أسعار السكر على تموين شهر يناير

من المعروف أن السكر من العناصر الأساسية الموجودة في السلع التموينية، لذلك يرغب العديد من المواطنين معرفة سعره في شهر ديسمبر هو وباقي السلع التموينية كالتالي:-

يصرف السكر المعبأ بسعر 60 جرام للكيلو الواحد.

يتم صرف زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

ويصرف سعر الأرز المعبأ 1 جرام بسعر 60 جنيه.

كما سجل سعر المكرونة 800 جرام 13 جنيه مصري.

واسجلها سعر عدس مجروش بحوالي 21 للنصف جرام.

سعر الفول المعبأ سجل 9 جنيه.

وسجلها سعر الدقيق 18 جنيه للكيلو الواحد.

ويصرف الشاي الناعم بسعر 5 جنيه لل 40 جرام.

وسجل سعر مربى 350 جرام 16 جنيه.

سعر التونة المفتتة 18 جنيه لـ 140 جرام.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر يناير

انتشرت الشائعات في الأيام القليلة الماضية عن زيارة نصيب الفرد في التموين شهر يناير، حيث أكدت وزارة التموين أن نصيب الفرد كما هو 50 جنيه فقط، وصرحت انه لا يوجد أي نية بزيادة نصيب الفرد السلع التموينية لشهر يناير 2024.