تبكير موعد صرف معاشات يناير 2024 لخمس فئات فقط!! .. استعلم الآن عن الزيادة الجديدة

يترقب جميع أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات يناير 2024 حيث يفصلنا عن صرف معاشات شهر يناير 2024 أيام قليلة حيث من المحدد أن يتم صرف معاشات شهر يناير يوم 1 يناير 2024 وسيتم صرف معاش شهر يناير بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي حيث تم زيادة المعاشات بقيمة 300 جنيه شهريًا وتم صرف الزيادة الجديدة مع معاش شهر نوفمبر الماضي كما تم صرف زيادة شهر أكتوبر مع شهر نوفمبر بأثر رجعي وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف معاشات يناير 2024.

موعد صرف معاشات يناير 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2023 وذلك يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 حيث يتم صرف المعاش يوم 1من كل شهر ويوافق يوم الجمعة هذا الشهر إجازة رسمية ، ولهذا يستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة يوم السبت 2 ديسمبر القادم وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو عبر البنوك التجارية المصرية أو من خلال ماكينات الصرف الآلي في جميع الشوارع.

الاستعلام عن معاش شهر يناير بالزيادة الجديدة

بعد الاستعلام عن موعد صرف معاشات يناير 2024 يريد الكثير من المواطنين الاستعلام عن قيمة معاش شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة والتي بدأ صرفها منذ شهر أكتوبر الماضي وإليكم خطوات الاستعلام عن قيمة معاش شهر يناير 2024 عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.