DOWNLOAD NOW|.. خطوات تحميل قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 بصيغة PDF

تصدرت أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في العراق محركات البحث الاجتماعي مؤخرًا، ووضعت الحكومة العراقية برنامجًا للدعم الاجتماعي بهدف مواجهة ظروف المعيشة الصعبة التي تعاني منها الدول العديدة، لا سيما العراق، وسنستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الأسماء وكيفية الاستعلام عنها.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية؟

من المتوقع أن يعلن عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 بالوجبة التاسعة، التي شملت حوالي 300 ألف طلب للعام الحالي، وتُعتبر هذه المنحة مصدرًا للأمل في ظل التقلبات الاقتصادية، وتمثل مبادرة إنسانية من حكومة العراق بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وأكدت الوزارة أن المستفيدين المختارين يجب أن يتوافر فيهم الشروط التالية:

– الجنسية العراقية وعدم وجود التزامات مالية.

– الالتزام بجميع معايير الوزارة.

– الإقامة في العراق.

– تقديم جميع المستندات المطلوبة.

– ملء جميع المعلومات في النماذج المخصصة.

– العمر بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء.

– عدم امتلاك دخل شهري يتناسب مع ظروف المعيشة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 بصيغة PDF، يمكن للمواطنين العراقيين اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالنقر على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

2. ادخل إلى منصة مظلتي.

3. اختر برنامج الدعم الاجتماعي.

4. حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

5. انقر على تحميل الكشوفات.

6. ابحث عن اسمك ضمن المستفيدين في برنامج الرعاية الاجتماعية.