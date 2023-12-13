مسلسل قيامة عثمان 140 مدبلج بالعربي، تزايد في الوقت الحالي على بحث عن مسلسل قيامة عثمان 140 الذي يتوق ملايين المتابعين لمشاهدته يحظى المؤسس عثمان بإعجاب الكثير من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية بدأ الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان في شهر أكتوبر الماضي بعد فترة انتظار طويلة ويتكون المسلسل من خمسة مواسم على الرغم من ظهور أعمال جديدة لا يزال المسلسل في الصدارة في نتائج محركات البحث في هذه الفقرات سنستعرض لكم أحداث مسلسل قيامة عثمان 140 كاملة.

مسلسل قيامة عثمان 140 مدبلج بالعربي

شهدت الحلقة 139 أحداث مثيرة للاهتمام لاحتدام صراع عثمان مع القبائل التركية حيث تعتمد هذه القبائل العديد من المكائد للتخلص من عثمان الذي يتزعمه يعقوب يحاول القراصنة إقناع الأساتذة بالتباين مع عثمان ودعم الدولة الجديدة التي يقوم بإنشائها لكن يرفض الأساتذة ذلك ويقولون لهم “هل تدعونا لمتابعة عثمان وهو يتعاون مع الكفار؟” ومن ناحية أخرى يتحالف جيركو تاي مع يعقوب للتخطيط لقتل عثمان وتحقيق هدف الدولة التي يبنيها.

مسلسل قيامة عثمان

يرغب هؤلاء في نهب الدولة وسرقتها رغم أن المغول قد قاموا بهذا الفعل في السابق إلا أن خطتهم لم تنجح ويكتشف عثمان سر سرقة الذهب ويقطع رأس فيصل الذي خان عهد الدولة وتحالف مع المغول يحاول تورغوت خطف زوجة عثمان بالا لتهديده حيث يعلم أن هذه هي نقطة ضعفه وهذا ما أبلغته قبيلته فهل سينجح عثمان في بناء الدولة وإخراجها من الدمار الذي تعرضت له وسط مؤامرات القبائل التركية والمغول؟ وهذا ما سنتعرف عليه معاً من خلال مشاهدة مسلسل قيامة عثمان 140 كاملة.

موعد عرض المؤسس عثمان الموسم الخامس

يعد مسلسل قيامة عثمان 140 واحدة من الأعمال التركية الشهيرة وأهمها في الآونة الأخيرة ويبحث الكثيرين عن القنوات الحاصلة على حقّ بث المسلسل بشكل حصري يعرض مسلسل قيامة عثمان بشكل مترجم إلى اللغة العربية على موقع قصة عشق كل يوم أربعاء في الساعة 12 منتصف الليل أما على التلفزيون التركي فإنه يعرض المسلسل كل يوم أربعاء في الساعة التاسعة ويعاد عرضه يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية في الساعة الواحدة بعد الظهر.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

بدأ العد التنازلي لعرض المسلسل التاريخي قيامة عثمان ويتبقى على عرض الحلقة 140 ساعات قليلة فقط وستكون متاحة حصريًا على قناة atv التركية ويمكن ضبطها مجانًا على جهازك عن طريق إضافة الرموز التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تمكنت الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان من جذب انتباه العديد من عشاق الدراما التركية وذلك بفضل الأحداث المشوقة التي تتواجد في الحلقة.