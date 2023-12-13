هـســة التسجيل في البطاقة التموينية العراقية 2024 عبر الموقع التمويني ht.iq

لقد تكثف البحث في الساعات الماضية عن كيفية التسجيل في البطاقة التموينية العراقية، وذلك من قبل المحتاجين والفقراء والأسر الفقيرة حتى يقوموا بالتسجيل في هذه البطاقة التي عملت الحكومة العراقية، على توفيرها لدعم الأسر الفقيرة ولمساعدة جميع المحتاجين وللتخلص من الأعباء الاقتصادية نتيجة تدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد وسوف نوضح التفاصيل الخاصة بتلك البطاقة من خلال المقال التالي.

التسجيل في البطاقة التموينية العراقية

توجد بعض الخطوات البسيطة والسهلة والتي من خلالها يمكن التقديم على البطاقة التموينية وسوف نوضح تلك الخطوات من خلال ما يلي.

أولا نقوم بالدخول على الموقع الخاص بوابة التموين الإلكترونية.

ثم نقوم بعد ذلك بكتابة جميع البيانات الخاصة بالتقديم على البطاقة التموينية.

ثم بعد ذلك نقوم بإرفاق الأوراق الخاصة به عندما نقوم بكتابة جميع المعلومات.

ثم نقوم بالضغط على إرسال الطلب.

ما هي الشروط الخاصة للحصول على البطاقة؟

بعد أن تعرفنا على خطوات التسجيل في البطاقة التموينية العراقية توجد بعض الشروط المهمة التي من خلالها يتم الحصول على البطاقة التموينية، وللحصول على تلك البطاقة يجب أن يستوفوا تلك الشروط وسوف نوضح لكم تلك الشروط من خلال ما يلي.

يجب أن يكون المواطن حاصل على الجنسية العراقية.

على المواطن أن يقوم بالتقديم على الوثيقة التي تثبت جنسيته مثل جواز السفر.

يجب أن يوضح المواطن العنوان الخاص بالسكن بشكل تفصيلي.

يجب أن يقوم بالالتزام بجميع الضوابط والأحكام الموجودة للحصول على البطاقة التموينية.

من هي الفئات المستفيدة من البطاقة التموينية؟

توجد الكثير من الفئات المستحقة للبطاقة التموينية وهم.