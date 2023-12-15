خبر زي السكر.. زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين بعد التعديلات الأخيرة 2024 بالعراق

السؤال الأكثر تداولا في العراق حاليا هو حقيقة زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين بعد التعديلات الأخيرة ، حيث تشغل بال الكثير من المواطنين بالعراق حيث تساعد هذه الزيادة في تحسين جودة المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير حياة كريمة ملائمة، ولهذا أعلنت وزارة المالية العراقية بشكلٍ رسمي عن تطبيق الزيادة الجديدة لرواتب التقاعد وأكدت الوزارة على ان الزيادة المقررة تضاف تلقائيا على الراتب الأساسي، ونقدم اليكم خلال سطور التقرير طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد بالعراق.

زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين بعد التعديلات الأخيرة

أكدت وزارة المالية في بيان رسمي أن موعد صرف رواتب التقاعد هو 26 من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق ذلك مع موعد العطلة الاسبوعية أو إجازة رسمية، وتشمل الرواتب الزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة حيث تساعدهم في تحسين وضع المعيشة خاصة مع غلاء الاسعار والظروف الاقتصادية الراهنة، ويمكن صرف الرواتب عبر ماكينات الصراف الالي وكذلك المكاتب المخصصة لذلك في جميع محافظات العراق، ومن المقرر أن يتم إدراج الزيادة الجديدة على رواتب التقاعد بداية من السنة الجديدة حيث تحرص الوزارة على إيداع الرواتب في موعدها المعلنة حسب توجيهات الحكومة.

الكثير من المستفيدين يريدون معرفة موعد زيادة الرواتب بعد إعلان الوزارة عن موعد الزيادة التي تصل إلى 100 ألف دينار عراقي، ومن المقرر الصرف يوم الأحد 26 ديسمبر القادم وستكون متاحة بجميع حسابات المستحقين بالعراق.

خطوات الاستعلام عن صرف رواتب التقاعد بالعراق شهر ديسمبر

لقد أتاحت وزارة المالية فرصة للمواطنين امكانية الاستعلام عن زيادة رواتب التقاعد للمتقاعدين بعد التعديلات الأخيرة عبر موقعها الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية: