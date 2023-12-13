هابي نيو يير “كم يوم باقي على رأس السنة 2024” وأهم الاحتفالات الجديدة

كم يوم باقي على رأس السنة في فصل الشتاء البارد والأيام الأخيرة من العام، ينبض العالم بفرح وتفاؤل مع اقتراب العام الميلادي الجديد، يملأ جو الاحتفالات القلوب بالفرح والأمل، حيث يتجمع الأهل والأصدقاء للاحتفال بلحظات السعادة والتلاحم.

كم يوم باقي على رأس السنة

بات العد التنازلي قائما ونحن على بعد أيام قليلة من استقبال العام الميلادي الجديد 2024، حيث يتبقى على سنه الجديدة 18 يوم ليمهد الطريق لبداية فصل جديد من رحلتنا عبر الزمن.

متي يبدأ موعد السنة الجديدة

ستبدأ سنة 2024 في منتصف ليلة رأس السنة، وتحديدًا عندما تدق الساعة12:00 صباحًا في الليلة الفاصلة بين 31 ديسمبر 2023 و1يناير2024، في تلك اللحظة الفارقة، وتبدأ الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

كم عدد أيام السنة