الغلابة هيعملوا فرح دلوقتي “بعد خبر زيادة معاشات شهر يناير 500 جنية 2024”.. الفرحة هتكون اتنين

زيادة معاشات شهر يناير 500 جنية يثير الكثيرون من المستفيدين من المعاشات استفسارات حول توقيت إيداع معاشات شهر ديسمبر المصحوبة بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السابق عبد الفتاح السيسي، كما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنها ستقوم بصرف معاشات شهر يناير لعام 2024 لأكثر من 11 مليون مستفيد من المعاش.

زيادة معاشات شهر يناير 500 جنية

في سياق تساؤلات العديد من المستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تواريخ إيداع معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف المعاشات اعتبارًا من الأول من يتاير 2024 ويتم تنفيذ عمليات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي في جميع فروع البنوك وفروع البريد.

تم وضع تدابير لتسهيل عملية صرف المعاشات وتفادي الازدحام على الماكينات الآلية، حيث يمكن صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة عبر البريد المصري وفروع البنوك التجارية وبنوك القرى، كما يمكن للمستحقين استخدام ماكينات الصرف الآلي اي تي المتوفرة في جميع محافظات الجمهورية لهذا الغرض.

كما يشير الإعلان أيضًا إلى إمكانية صرف المعاشات في فروع بنك ناصر الاجتماعي، مما يتيح لجميع المستحقين الحصول بسهولة على مستحقاتهم المالية لشهر يناير بالزيادة الجديدة.

يبلغ إجمالي التكلفة السنوية لهذه العلاوة الاستثنائية 32 مليار جنيه، وفقًا لتوضيحات وزارة المالية. يستفيد من هذه الزيادة الجديدة نحو 10.7 مليون مستحق من أصحاب المعاشات في مصر، يجدر بالذكر أن هذه العلاوة تصرف شهريًا دون تحديد فترة زمنية محددة، مما يسهم في تقديم الدعم المستمر لهؤلاء المستحقين في مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة.