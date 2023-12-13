“500 جنية يا معلم” طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر ديسمبر 2023 وسيتم صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي حيث تم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% وذلك لمساندة جميع المواطنين في تحمل أعباء المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية ، ويعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر من 3 مليون مواطن مصري منذ عام 2019 وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023.

الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

يترقب الكثير من المواطنين المستحقين الحصول على معاش تكافل وكرامة رابط الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 وذلك عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الخطوات التالية

أولًا يجب الدخول عبر بوابة استعلامات تكافل وكرامة من هنا. ثم يجب ادخال الرقم القومي بصورة صحيحة. ثم اضغط على “بحث”. تظهر قيمة معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة المقررة من قبل رئيس الجمهورية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

بعد الاستعلام عن زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 يريد الكثير التعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر القادم حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 ديسمبر 2023 ويمكن صرف من خلال مكاتب البريد المصري وجميع ماكينات الصرف الآلي.