ما هي حقيقة عدم صرف السكر في التموين هذا الشهر؟ .. وزارة التموين توضح التفاصيل

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الكثير من الاخبار حول حقيقة عدم صرف السكر في التموين هذا الشهر وذلك بسبب نقص السكر وارتفاع سعره خلال الأيام الأخيرة ، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع الأخبار المتداولة حول حقيقة عدم صرف السكر في التموين هذا الشهر لا أساس لها من الصحة وجميع ما يتم تداوله من شائعات غير معلن عنها من قبل وزارة التموين وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول حقيقة عدم صرف السكر في التموين هذا الشهر.

ما هي حقيقة عدم صرف السكر في التموين هذا الشهر؟

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول حقيقة عدم صرف السكر في التموين هذا الشهر كما طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المواطنين المصريين باستمرار صرف السكر كسلعة أساسية ضمن السلع التموينية التي توفرها الحكومة المصرية ما أن سعر السكر في بطاقة التموين ثابت بقيمة 13 جنيهًا للكيلو الواحد ، وأكدت وزارة التموين أن مصر لديها ما يكفي من مخزون السكر لسد حاجة جميع المواطنين المصريين حتى شهر أبريل 2024.

موعد صرف السلع التموينية شهر ديسمبر 2023

يعد التعرف على حقيقة عدم صرف السكر في التموين هذا الشهر يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية عن موعد صرف تموين شهر يناير 2024 ، ويبدأ صرف السلع التموينية شهر يناير 2024 يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2024 ويستمر طوال الشهر وذلك في أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى جمهورية مصر العربية.