تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات بجودة hd والاستمتاع بأفلام الكرتون الشيقة والمضحكة

يرغب الكثير من الأمهات والآباء في معرفة أحدث تردد لقناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات، وهذا حتى يتابع أبنائهم في الفئات العمرية المختلفة كل ما تقدمه القناة الشهيرة في الوطن العربي، حيث تسعى القناة دائما أن تكون هي القناة المفضلة لدى الجميع والتي ترسم الضحكة والفرح على وجوه الأطفال على مدار اليوم بمحتواها الفريد والهادف والترفيهي، وخلال هذه التقرير نقدم لكم التردد الجديد لقناة توم وجيري 2024.

تردد قناة توم وجيري

تمكنت قناة توم وجيري أن تكون هي الأولى والرائدة بين قنوات الاطفال الموجودة على الساحة، حيث يفضلها الأطفال الصغار ويرغبون في متابعتها طوال اليوم لكونها تقدم لهم الكثير من الأمور المميزة، سواء من أفلام كرتونية ذات الرسوم المتحركة وكرتوت توم وجيري الشهير في العالم كله، والتي تم اطلاق اسم القناة عليه بسبب شهرته الواسعة بين الجميع، كما تستعرض القناة عبر شاشتها مجموعة من البرامج التعليمية والدينية والثقافية، وكلها تساعد الطفل على تنمية القدرات لديهم وتعلمهم أهمية التحلي بالصفات الحسنة والتحلي بالأخرق الحميدة التي حثنا عليها الدين الإسلامي، وكل هذا تقدمه القناة على مدار اليوم لكونها قناة مفتوحة لا تحتاج لاشتراك شهري.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

يمكن الاستمتاع وقضاء وقت ممتع وسعيد مع قناة توم وجيري من خلال ضبط ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وهذا بعد تحديث ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11354.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويذكر أن قناة توم وجيري تقدم مجموعة رائعة متنوعة من الافلام الكرتونية المميزة والتي حققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة، ومن بين تلك الأفلام الجميلة والوحش، السمكة نيمو، الملكة النائمة، ملكة الجليد، الفار الطباخ، الملك الاسد، تنة ورنة، طرزان، موغلي وغيرها.