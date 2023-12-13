مفيش طلاق تاني.. وزارة العدل تضع 7 شروط هامة لوقوع الطلاق بين الزوجين “متقولش مكنتش عارف”

شهدت محكمة الأسر المصرية خلال السنوات الأخيرة زحام شديد من قضايا الأزواج التي أغلبها تكون خاصة بالطلاق والنفاعات والمتعة وقائمة المنقولات وغيرها من القضايا الزوجية التي اصبحت بشكل يومي تجدها في المحاكم وكم من السيارات المحملة بالمنقولات الزوجية تقف أمام جميع أقسام الشرطة لتسلم للزوجة من خلالهم، فقد أصبح الأمر مزعج ومريب جدا بالنسبة للأجيال الماضية التي كانت نسبة الطلاق فيها شبه محدودة ولا تذكر، مما جعل الحكومة المصرية الممثلة في وزاة العدل ولجنة تشريع القوانين تبدأ في دراسة العديد من القوانين الجديدة للعمل بها للحد من الطلاق خلال الفترة القادمة.

7 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين

هذا وقد أكد المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل على هامش كلمته خلال احتفالية “الأم المثالية” 2023 أن قانون الاحوال الشخصية يتضمن بعض التعديلات التي تهدف إلى الحد من حالات الطلاق التي شهدت ارتفاعا كبيرا ومزعجا جدا خلال الفترة الأخيرة وتم وضع بعض الشروط الصارمة لإتمام الطلاق بشكل صحيح.

شروط طلاق الزوجين

وبعد تصريح السيد وزير العدل حول هذا الأمر بوجود بعض التعديلات في قانون الأحوال الشخصية واشتعل محرك بحث جوجل من قبل الرجال والنساء لمعرفة ماهي تلك الشروط وهل حدث تعديل بالفعل أم أن تلك التعديلات لم يتم العمل بها بعد وإليكم الآن السبع شروط: