السيسي هيرجعلكم حقكم من تاني “موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بالقانون” .. أدنى إيجار شهري 1000ج

موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بالقانون قضية شغلت الرأي العام على مدار عدة سنوات يبدو أن هناك استفسارات وتساؤلات من قِبَل المواطنين حول موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجار للحصول على معلومات دقيقة حول هذا الأمر.

موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة بالقانون

وفقا لتعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، يظهر أن هناك نسبة زيادة سنوية تبلغ 15% تم تطبيقها على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية اعتبارا من شهر مارس2022، وتستمر هذه النسبة في الزيادة كل عام تمت زيادتين في الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني حتى الآن، في مارس 2022 ومارس 2023 ومن المقرر تطبيق الزيادة القادمة في2024.

إخلاء سكان قانون الإيجار القديم

بعد انقضاء المدة المحددة التي أقرها القانون كمهلة لوحدات الإيجار القديم يُطلب من المستأجر رد العين إلى المالك، هذا يعني أن المستأجر يجب أن يخلي الوحدة السكنية التي كان يستأجرها، وتعود إلى ملكية المالك وفقا للوضع القانوني الجديد.

في حالة امتناع المستأجر عن التسليم والإخلاء بعد انقضاء الزمن المحدد، يحق للمالك اللجوء إلى القانون لتقديم دعوى قانونية لطلب الإخلاء.

في حالات التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من15 يوما، يحق للمالك اللجوء إلى إجراءات قانونية تتضمن الإنذار بفسخ العقد، هذا الإنذار يعمل كتنبيه رسمي للمستأجر بضرورة تسديد المستحقات المالية في مهلة زمنية محددة لتفادي فسخ العقد.

تعديلات قانون الإيجار القديم

قد تم تنفيذها بالفعل بعد موافقة مجلس النواب تلك التعديلات التي تم تطبيقها في مارس الماضي تركز على الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وتأتي بغرض تنظيم وتحديث قوانين الإيجار.