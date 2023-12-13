خبر مش هيفرح حد خالص “إلغاء فارق نقاط الخبز على بطاقات التموين” .. أعرف التفاصيل

تداولت مؤخرًا على صفحات التواصل الاجتماعي شائعات حول إلغاء فارق نقاط الخبز من بطاقات التموين في مصر، ما أثار استفسارات المواطنين في هذا المقال، سنتناول حقيقة هذا الخبر ونقدم للقراء معلومات حول آلية الاستعلام عن فرق العيش في التموين.

إلغاء فارق نقاط الخبز على بطاقات التموين

قد انتشرت أخبار على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإلغاء فارق نقاط الخبز.

ومع ذلك، أكدت الوزارة أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات.

في حال صدور قرار رسمي بهذا الشأن، ستقوم الوزارة بالإعلان عنه بشكل مباشر.

آلية الاستعلام عن فرق العيش في التموين

لتوضيح وتفادي الارتباك، قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات بسيطة للاستعلام عن فرق العيش في التموين: