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خبر مش هيفرح حد خالص “إلغاء فارق نقاط الخبز على بطاقات التموين” .. أعرف التفاصيل
تداولت مؤخرًا على صفحات التواصل الاجتماعي شائعات حول إلغاء فارق نقاط الخبز من بطاقات التموين في مصر، ما أثار استفسارات المواطنين في هذا المقال، سنتناول حقيقة هذا الخبر ونقدم للقراء معلومات حول آلية الاستعلام عن فرق العيش في التموين.
إلغاء فارق نقاط الخبز على بطاقات التموين
- قد انتشرت أخبار على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإلغاء فارق نقاط الخبز.
- ومع ذلك، أكدت الوزارة أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات.
- في حال صدور قرار رسمي بهذا الشأن، ستقوم الوزارة بالإعلان عنه بشكل مباشر.
آلية الاستعلام عن فرق العيش في التموين
لتوضيح وتفادي الارتباك، قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات بسيطة للاستعلام عن فرق العيش في التموين:
- قم بزيارة بوابة مصر الرقمية http://www.msit.gov.eg/details.html?topicID=1773
- أدخل الرقم القومي ورقم المصنع الموجود أسفل البطاقة.
- أدخل البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف، اسم الأم، الرقم السري، والبريد الإلكتروني.
- انقر على خانة الاستعلام.
- بعد اتمام هذه الخطوات، ستظهر للمواطن قيمة فرق الخبز التي لم يتم صرفها بعد.
- توضيح وزارة التموين يؤكد أهمية التحقق من المعلومات من مصادر رسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
- يظهر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير عملية الاستعلام عن فرق العيش وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين.
- يجب على الجميع أن يظلوا على اطلاع دائم بوسائل التحقق الرسمية لتجنب نشر أخبار غير صحيحة وضمان الحصول على المعلومات الدقيقة.