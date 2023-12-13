هنا .. رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024 طريقة طباعة الاستمارة

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية يعتبر أمرًا مهم، لذا يشغل اهتمام طلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث يُعد ضروريا في دخولهما امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي ( 2023 – 2024 ) عبر البديل، كما تشهد عمليات البحث عن رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، ويأتي ذلك نتيجة لشغف الطلاب ورغبتهم القوية في الحصول على الرابط الذي يمكنهم من تقديم استمارة التسجيل للامتحانات المقررة في الأسابيع القادمة.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2024

في إطار تيسير عملية التسجيل، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص رابط خاص لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية لعام 2024، يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي تعبئة الاستمارة الخاصة بهم عبر الدخول إلى الرابط المخصص (هنا)، باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الذي يمكن الحصول عليه من خلال (الحساب المدرسي الموحد).

الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الخاص بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية لعام 2024، كجزء من إجراءاتها الرامية التي تيسر عمليات تحرير استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجاري، يُشار إلى أنه يتم تعبئة الاستمارة مرة واحدة، حيث يخوض الطلاب امتحانات الفصلين الأول والثاني بها.

طريقة طباعة الاستمارة لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية