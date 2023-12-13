زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بقيمة 100 الف دينار على الراتب الأساسي

كشفت وزارة المالية العراقية، عن اقتراب صرف رواتب المتقاعدين في جميع المحافظات بالنسبة للقطاعين المدني والعسكري، يوم 26 ديسمبر 2023، وذلك باحتساب زيادة تصل إلى 100 ألف دينار، فضلاً عن أن الهيئة العامة للتقاعد أكدت بأن الزيادة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تأتي في إطار تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، والعمل على توفير مستوى معيشي ملائم لجميع المتقاعدين بمختلف المحافظات.

توزيع رواتب المتقاعدين

وفي نفس السياق أكدت وزارة المالية، دائر المحاسبة ستُباشر توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري في الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتمكن الجميع من الحصول عليها والقيام بصرف قيمة الزيادة المقررة والبالغة نحو 100 ألف دينار عراقي على الرواتب التقاعدية لمن يتقاضون راتبًا تقاعديًا مع المخصصات دون المليون دينار عراقي، هذا مع العلم أن الهيئة الوطنية تقوم بضخ جميع الرواتب في مختلف الحسابات البنكية الخاصة بجميع المتقاعدين في دولة العراق، بحيث يحصل عليها جميع المؤهلين في الدولة.

الحصول على زيادة التقاعد

وأوضحت الوزارة، أن الزيادة المقررة تأتي استمرارًا لرئيس مجلس الوزراء الداعمة لشريحة كبيرة من المتقاعدين، ووفقًا لتنفيذ مجلس الوزراء رقم 23599 لعام 2023، على أن يكون التوجيه يوم 24 من شهر تشرين الأول الماضي، بإرفاق زيادة بلغت نحو 100 ألف دينار عراقي، بحيث يتمكن جميع المستفيدين من الحصول عليها في المواعيد الرسمية.

زيادة رواتب المتقاعدين

وتُساهم الزيادة المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي، على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل الأزمة التي يمر بها العالم، إضافة إلى إمكانية الحصول على الراتب الأساسي بالزيادة عبر مختلف منافذ الصرف والبنوك المؤهلة ذلك على مستوى محافظات العراق عقب موعد التوزيع.