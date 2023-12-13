“هنـــا” رابط الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب شهر ديسمبر 2023 .. هتاخد زيادة 500 جنية

في عصر التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور كخطوة أساسية أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هذه الخطوة لها تأثيرات كبيرة على العاملين في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية، حيث يتلقون زيادة في دخلهم الشهري، يتوقع أن تكون هذه الزيادة دافعًا إضافيًا للعمل الجاد وتعزيز مستوى المعيشة.

الاستعلام عن الزيادة الجديدة في رواتب شهر ديسمبر 2023

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، مما يعزز الاستقرار المالي للعاملين ويعكس الجهود الحكومية في تحسين ظروف العمل والرفاهية.

يوم الأحد 24 ديسمبر 2023: أول أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر.

يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023: ثاني أيام صرف المرتبات.

يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023: ثالث أيام صرف المرتبات.

الحد الأدنى للأجور

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، مقارنة بـ 3500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية.

تفاصيل المرتبات لشهر ديسمبر 2023

الممتازة: 11 ألف جنيه.

الدرجة العالية: 9 آلاف جنيه.

المدير العام: 8000 جنيه.

الدرجة الأولى: 7 آلاف جنيه.

الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه.

الدرجة الثالثة: 5500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه.

الدرجة الخامسة: 4500 جنيه.

الدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه.

من الناحية الاقتصادية، يعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الحكومية لتحفيز الاقتصاد وتحسين معدلات الاستهلاك، إذ يمكن أن تؤدي زيادة الأجور إلى زيادة الإنفاق، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.