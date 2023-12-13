بالزيادة الجديدة 450 جنية “جدول صرف معاشات تكافل وكرامة” شهر ديسمبر 2024

ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد صرف المعاشات شهر ديسمبر 2023، حيث سيشهدون استمرار صرف الزيادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لأصحاب المعاشات، وتعتبر هذه الزيادة الاستثنائية قيمتها 300 جنيهًا، وقد بدأ صرفها على معاشات نوفمبر 2023.

جدول صرف معاشات تكافل وكرامة