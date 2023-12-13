أخبار مصر
بالزيادة الجديدة 450 جنية “جدول صرف معاشات تكافل وكرامة” شهر ديسمبر 2024
ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد صرف المعاشات شهر ديسمبر 2023، حيث سيشهدون استمرار صرف الزيادات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لأصحاب المعاشات، وتعتبر هذه الزيادة الاستثنائية قيمتها 300 جنيهًا، وقد بدأ صرفها على معاشات نوفمبر 2023.
جدول صرف معاشات تكافل وكرامة
- في الوقت الحالي، ينصح أصحاب المعاشات بمتابعة جدول التأمينات الاجتماعية لمعرفة مواعيد صرف المعاشات، حيث بدأ موعد صرف المعاشات شهر ديسمبر 2023 وسيكون هناك ترتيب للصرف حسب الجدول:
- المعاشات أقل من 1000 جنيه بالزيادات الجديدة يومي 1 و2 ديسمبر 2023.
- المعاشات من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه بالزيادات الجديدة يومي 3 و4 ديسمبر 2022.
- المعاشات أكثر من 2000 جنيه بالزيادات الجديدة يومي 5 و6 ديسمبر 2023.
- وتتيح التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات خيارات متعددة لصرف مدفعاتهم، سواء من خلال مكاتب البريد المصري أو فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى بنوك القرى والبنوك التجارية، ومنافذ شركة فوري أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM)، وحتى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
- وفي خطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار المعيشة، قررت الحكومة صرف علاوة استثنائية شهرية قدرها 300 جنيه لأصحاب المعاشات، وقد بلغت تكلفتها السنوية 32 مليار جنيه.
- يستفيد من هذه الزيادة نحو 10.7 مليون مستحق من أصحاب المعاشات في مصر، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار المعيشة وتقديم الدعم الاجتماعي.
- ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، في محاولة لتحسين جودة حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.