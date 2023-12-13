تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf “الوجبة التاسعة والأخيرة بالعراق” 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في إطار الرعاية الاجتماعية في العراق، تقدم الحكومة العراقية برنامجًا متكاملًا يستهدف الفئات المحتاجة والفقيرة، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من ضيق الدخل المالي، ويقدم البرنامج دعمًا ماليًا لهؤلاء الأفراد، ويشمل ذلك العاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات، ويتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وسيتم تقديم هذه الأسماء للجمهور بموعد يتم الإعلان عنه قريبًا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يثير العديد من الأفراد في العراق تساؤلات حول الأفراد المستحقين للرعاية الاجتماعية، حيث يتم توجيه هذا الاستفسار نحو معرفة أسماء الأفراد المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، وتم تقديم طلبات الحصول على الرعاية الاجتماعية من قبل 90 ألف شخص، وتم تصنيفهم إلى مجموعتين، حيث يبلغ عدد الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر 72 ألف شخص، بينما يتجاوز خط الفقر 18 ألف شخص، وبناءً على ذلك تم رفض قبول 18 ألف شخص في الدفعة السادسة بسبب تجاوزهم لخط الفقر.

للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أو قم بالدخول على منصة “ مظلتي “.

“. قم بملء استمارة الطلب للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية.

قدم معلوماتك الشخصية وقدم الوثائق المطلوبة.

احتفظ برقم التسجيل الذي سيتم توفيره حتى يظهر نتيجة الرعاية.

إذا كان اسمك مدرجًا في قائمة المشمولين على الموقع، اتجه إلى الإدارة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

تأكد من إحضار جميع المستندات المطلوبة المذكورة سابقًا.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة.

نسخة من بطاقة التموين.

نسخة من بطاقة الإقامة.

صورة من شهادة الجنسية العراقية.

عدد 2 صورة شخصية حديثة التصوير.

صورة من السجل المدني من إدارة الأحوال المدنية في محافظتك.

شهادة مأيدة من مكتب العمدة أو مجلس المحافظة للحصول على معاش الرعاية الاجتماعية.

بالنسبة للرواتب، تتفاوت حسب عدد أفراد الأسرة، حيث يمكن للفرد الواحد الحصول على إعانة شهرية تبلغ 105,000 دينار عراقي، ويزيد هذا المبلغ بتزايد عدد أفراد الأسرة، على سبيل المثال إذا كان عدد أفراد الأسرة أربعة، يحق للمتقدم الحصول على إعانة شهرية قدرها 420,000 دينار عراقي.