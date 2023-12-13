لو فاتك أول مرة أوعى تفوتك تاني مرة “موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في مصر” خاف من الغرامة

موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في مصر مع انتهاء عملية الانتخابات الرئاسية في مصر، يشهد البحث عن نتائجها ارتفاعًا في صفحات البحث عبر المحركات الإلكترونية، ويتوقع أن يتسابق المواطنون لمعرفة موعد نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، أما عن نتائج الانتخابات، فسيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، حيث تتسارع عمليات فرز الأصوات وإعداد النتائج النهائية.

موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في مصر

تم الانتهاء من عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية، وقد قدمت اللجان العامة قراراتها حول الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحصر العددي للأصوات يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، فقد حُدد يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023. ستنشر النتائج في الجريدة الرسمية، وفي حال حدوث جولة إعادة، ستكون في الخارج يومي 5 و6 و7 يناير 2024، بينما ستكون في الداخل يومي 8 و9 و10 يناير 2024، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

انطلقت انتخابات الرئاسة لعام 2024 في مصر في الفترة من 10 ديسمبر 2023 حتى 12 ديسمبر 2023، حيث شهدت إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس للبلاد. استمرت عمليات التصويت من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، وتم إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

كما شهدت الانتخابات مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة العملية الديمقراطية، مؤكدةً على شفافيتها ونزاهتها، وفي الخارج أقيمت الانتخابات في أيام 1، 2، و3 ديسمبر، حيث شارك المواطنون في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الصالح.