رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية + الشروط والأوراق المطلوبة بالتفصيل 2024

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية حيث اعلنت وزارة الدفاع عن قبول دفعة جديدة من خريجي الاعدادية للتقديم في الكلية العسكرية العراقية ، ويتساءل الكثير من الطلاب عن شروط التقديم في الكلية العسكرية العراقية وخلال السطور التالية نكشف عن جميع الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية العسكرية العراقية وكذلك رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية.

رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية

دعت وزارة الدفاع العراقية جميع الطلاب من خريجي الشهادة الاعدادية بفرعيها العلمي والأدبي الراغبين في الالتحاق بالكلية العسكرية العراقية للتقديم عبر رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية وذلك عن طريق ملئ استمارة التقديم واستكمال جميع الاختبارات والأوراق المطلوبة وإليكم خطوات التقديم عبر رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية.

أولًا يجب الدخول عبر رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية من هنا. ثم قم باختيار استمارة التقديم للكلية العسكرية العراقية 2023. ثم قم بملئ الاستمارة بجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم برفع جميع المستندات المطلوبة. ثم اضغط على “ارسال الاستمارة”.

الشروط المطلوبة للتقديم في الكلية العسكرية العراقية

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الاعدادية الذين ظهرت نتائجهم في الأيام الماضية عن رابط التقديم في الكلية العسكرية العراقية كما يبحث الكثير عن الشروط المطلوبة للتقدم والقبول في الكلية العسكرية العراقية ومنها التالي :