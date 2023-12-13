الاستعلام عن نتائج مباراة الانتقاء الأولى 2023/2024 للتعين على وظائف التدريس بالتعاقد

يترقب الكثير نتائج مباراة الانتقاء الأولى، بعد طول انتظار، وشهور من الاستعداد، ها هي نتائج الانتقاء الأولي لمباراة التعليم 2024/2023 على وشك الإعلان، فاليوم هو الأربعاء 13 دجنبر 2023، هو الموعد المنتظر من قبل آلاف المترشحين والمترشحات الذين تقدموا لهذه المباراة، والتي تفتح الباب أمامهم للانخراط في مهنة التدريس، ويمكن للمترشحين والمترشحات الاطلاع على نتائج الانتقاء الأولي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك من خلال إدخال رَقَم البطاقة الوطنية للتعريف، كما سنبين بالخطوات.

خطوات الاستعلام عن نتائج مباراة الانتقاء الأولى 2024/20234

يمكنك الاطلاع على نتائج مباراة الانتقاء الأولى من موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج عبر موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم. من الواجهه الرئيسية اضغط على نتائج مباراة الانتقاء الأولى 2024/2023. عند رفع النتيجة على الموقع تكون عبارة عن ملفات pdf يمكنك تحميل ملف النتيجة ومطالعة أسماء الناجحين.

ليتوجه بعد ذلك الناجحين إلى اختبارات المرحلة التالية، فهذه المباراة فرصة ذهبية للراغبين في الانخراط في مهنة التدريس، والتي تتطلب كفاءة واستعدادًا عاليًا.

موعد ظهور نتائج مباراة الانتقاء الأولى 2024/2023

من المقرر طبقا لمخطط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة فإن موعد إعلان نتيجة الانتقاء الأولى تكون في يوم 13 دجنير 2023، لذلك من المحتمل ظهور النتيجة خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم نشر كشوف أسماء المرشحين والمترشحات للاختبارات على الموقع الخاص بالوزارة، كما سيتم إرسال رسائل نصية لاستدعاء المترشحين والمترشحات.

وإلى حين إعلان النتائج، يبقى الجميع في حالة ترقب وانتظار، متمنيين التوفيق لجميع المترشحين والمترشحات.