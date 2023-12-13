طريقة التقديم في الكلية العسكرية العراقية والشروط المطلوبة

طريقة التقديم في الكلية العسكرية العراقية هو أهم ما يشغل بال الطلاب المنتهين من مرحلة الثانوية والذين يحلمون منذ الصغر بأن يلتحقون بالكلية العسكرية، ففي كل عام نجد أن الطلاب يتسابقون للتقديم في الكلية العسكرية التي تعد هي مصنع الرجال وهي المستقبل الذي يريده جميع الشباب في تلك المرحلة العمرية لما تتميز به عن مزايا كبيرة، وتضع الكلية دائما وابدا العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم للإلتحاق بها وهذا ما سنذكره بالتفاصيل من خلال ما تبقي من السطور الخاصة بذلك المقال:

طريقة التقديم في الكلية العسكرية العراقية

والآن نطلعكم على طريقة وخطوات التقديم في الكلية العسكرية العراقية وهي كما يلي:

عليك أولا الدخول إلى موقع وزارة الدفاع الرسمي.

اختار ايقونة وزارة الدفاع.

اختار ايقونة الكلية العسكرية.

قم بملئ الاستمارة الإلكترونية بشكل صحيح.

قم برفق جميع الأوراق المطلوبة.

اضغط على زر التأكيد.

شروط التقدم للكلية العسكرية بالعراق

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام.

أن يكون حسن السمعة.

عدم صدور احكام ضده من قبل.

الإلترام التام بالمواعيد المحددة للمقابلات والاختبارات.

الاختبارات التي يجب اجتيازها