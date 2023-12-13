رابط موقع نتائجنا 2024 نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث وزارة التربية العراقية جميع المحافظات

تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات في جميع مدارس العراق، كما سببت نتائج السادس الإعدادي للدور الثالث لعام 2023 اهتماماً كبيراً بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث يترقبون النتائج بكل قلق، كما أفادت مصادر رسمية في وزارة التربية العراقية بأن عملية التصحيح والتدقيق قد اكتملت في جميع مدارس العراق، وبناءً على ذلك أصبحت نتائج امتحانات السادس الإعدادي للدور الثالث في عام 2023 متاحة الآن لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث

ذكرت المصادر الموثوقة على موقع الوزارة أو الموقع الرسمي “نتائجنا” بأن نسبة النجاح في نتائج السادس الإعدادي لعام 2023 الدور الثالث قد تجاوزت 80%، يُظهر هذا الرقم الارتفاع البارز في نسبة الطلاب الناجحين، مما يُبرز نجاح نظام التعليم الذي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة في بداية العام الجاري.

الصف السادس الإعدادي 2023

استجابةً لتكرار بحث الطلاب عن مواعيد نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث على موقع “نتائجنا”، أعلن مسؤولو وزارة التربية العراقية أن نتائج هذا الامتحان ستُعلن في جميع المحافظات.

خطوات الاطلاع على نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثالث