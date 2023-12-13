المعاد اتأجل خالص “موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق 2024” .. جاهزين ولا ايه

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في العراق عن موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن بداية امتحانات نصف العام في العراق يوم 31 ديسمبر الجاري وتستمر امتحانات منتصف العام لمدة اسبوعين ومن الجدير بالذكر أن العام الدراسي في العراق قد بدأ في سبتمبر الماضي ، ويستعد جميع طلاب السنوات الدراسية المختلفة في العراق لامتحانات منتصف العام خلال الأيام الحالية وخلال السطور التالية نكشف عن موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق 2023-2024.

موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق 2023-2024 والتي يستعد لها جميع الطلاب بكل جد واجتهاد وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 وتنتهي امتحانات نصف العام يوم 13 يناير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن اجازة نصف العام تبدأ يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

موعد بداية الترم الثاني في العراق 2023

بعد معرفة موعد بداية امتحانات نصف العام في العراق 2023-2024 يبحث الكثير من الطلاب عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وذلك حسب الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية في بداية العام الدراسي الحالي ، وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على سهولة امتحانات نصف العام وأنها في مستوى جميع الطلاب في ما تم دراسته في الفصول الدراسية.