مستعدين ولا لسه “موعد استئناف الدراسة في العراق بعد الانتخابات” .. ومده الإجازة الرسمية للطلاب

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات في العراق عن موعد استئناف الدراسة في العراق بعد الانتخابات حيث تم توقف الدراسة في جميع المدارس العراقية بسبب اجراء انتخابات مجالس الانتخابات خلال الاسبوع الجاري ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد استئناف الدراسة في العراق بعد الانتخابات وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 ،ويستعد جميع الطلاب في جميع الصفوف الدراسية المختلفة امتحانات نصف العام والتي تبدأ خلال شهر يناير القادم وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الدراسة في العراق بعد الانتخابات.

موعد استئناف الدراسة في العراق بعد الانتخابات

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد استئناف الدراسة في العراق بعد الانتخابات وذلك من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور في العراق وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد استئناف الدراسة في العراق بعد الانتخابات يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري وذلك بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات التي انتهت اليوم.

موعد امتحانات نصف العام في العراق 2023-2024

بعد معرفة موعد استئناف الدراسة في العراق بعد الانتخابات يبحث الكثير من الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة عن موعد امتحانات نصف العام 2023 والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم السبت الموافق 14 يناير 2024 ، وقد شددت وزارة التربية والتعليم العراقية على ضرورة الالتزام بجدول امتحانات نصف العام الذي سيتم الإعلان عنه من قبل المديريات التعليمية في كافة المحافظات العراقية خلال الأيام القادمة.