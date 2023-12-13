حكومة إقليم كوردستان العراق تُعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل لهذا السبب

أعلنت حكومة إقليم كوردستان العراق، في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة يوم الإثنين المقبل الموافق 18 كانون الأول 2023، نظرًا لإنعقاد الإقتراع العام لإنتخابات مجالس المحافظات والأقضية العراقية للعام الجاري 2023، حيث إن ذلك جاء بعد اجتماع من قبل الحكومة الكوردستانية للوقوف على التعطيل الرسمي، ومن المتوقع أن يشمل كذلك المدارس وجميع الجهات العاملة في الإقليم.

تعطيل الدوام في العراق

وأكد مسرور بارزاني، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم 18 كانون الأول 2023، يوافق عُطلة رسمية على كافة المؤسسات والدوائر الحكومية داخل إقليم كوردستان، موضحًا بأن سبب التعليق هو إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي تتم في العراق في اليوم ذاته، مضيفًا بأن كافة المؤسسات المعنية في الإقليم تكون مشمولة بهذه الإجازة، على أن يستأنف الدوام بعدها يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع وهو الموافق 19 من شهر كانون الأول 2023.

اجراءات انتخابات مجالس المحافظات

يذكر أن العراق عدا إقليم كوردستان، تستعد لانعقاد إجراء انتخابات مجالس المحافظات المنعقدة يوم الإثنين المقبل الموافق 18 من شهر كانون الأول 2023، بما يؤدي ذلك إلى تعطيل الدوام على مستوى جميع محافظات وأقاليم دولة العراق، حتى يتم الانتهاء من الانتخابات المنعقدة في هذا الموعد، ومن المتوقع كذلك أن يتم تعليق الدراسة في هذا اليوم وحتى الانتهاء من الانتخابات بشكل رسمي.