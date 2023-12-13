بشرى سارة للموظفين بالعراق.. توزيع رواتب الموظفين في كوردستان بإجمالي 700 مليار دينار عراقي

توزيع رواتب الموظفين في كوردستان، أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان بالعراق عن توزيع رواتب شهر سبتمبر لجميع موظفي الدولة، تم توضيح أن هذه الرواتب تشمل أيضًا موظفي وزارة الصحة، وتشمل الزيادة الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي، بدأت عمليات الصرف الفعلية يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، حيث يمكن لجميع الموظفين في الجهاز الإداري الحصول على رواتبهم.

توزيع رواتب الموظفين في كوردستان

توزيع رواتب الموظفين في كوردستان، وأكدت وزارة المالية في بيان لها أنه تم توزيع رواتب شهر سبتمبر الماضي على جميع موظفي إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن ينتهي صرف الرواتب في 21 ديسمبر 2023، وفقًا للجدول المعلن من قبل الوزارة، بعد ذلك، سيتم توزيع رواتب المتقاعدين في البيشمركة، ومن ثم ستتابع باقي المحافظات توزيع الرواتب وفقًا لتعليمات وزارة المالية والاقتصاد العراقية.

استكمال توقيع عقود تسليم القرض الممنوح

في سياق آخر، أوضحت وزارة المالية أنه تم استكمال توقيع جميع عقود استلام مبلغ القرض الممنوح من قبل الوزارة، يبلغ قيمة القرض 700 مليار دينار عراقي، وتم توزيعه عبر فروع البنك المركزي العراقي في أربيل، وفروع بنك الرافدين والرشيد، بالإضافة إلى المصرف التجاري العراقين هذا سيسهل على الجميع الحصول على رواتبهم دون أي مشاكل.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

والفق مجلس النواب على رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين في العراق بحيث لا يقل عن 425 ألف دينار عراقي، يذكر أن وزارة المالية والاقتصاد في العراق تصدر جدولاً لتوزيع رواتب الموظفين شهرياً، حيث يبدأ الصرف عادةً من اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ويستمر حتى اليوم السابع والعشرين من نفس الشهر، الخطوة القادمة تتضمن استكمال توقيع عقود تسليم القروض الممنوحة.