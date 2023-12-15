“هتبني لأولادك وأحفادك”.. ما هي رسوم تراخيص البناء الجديدة 2023.. تكاليف بناء المشاريع السكنية

رسوم تراخيص البناء الجديدة، رسوم تراخيص البناء الجديدة يتساءل الكثير من المواطنين عنها خلال هذه الفترة، وتم تحديد الشروط الجديدة للبناء وأن رسوم الترخيص للبناء الجديد تقدر 1000 جنيه، وذلك تطبيقا لأحكام القانون في سنة 2008 رقم 119 في جمهورية مصر العربية، ونوضح رسوم تراخيص البناء الجديدة.

رسوم تراخيص البناء الجديدة

تبعا للمتطلبات الحديثة للبناء، تم التصريح أن تكاليف أعمال التصميمات والإشراف على بناء مشاريع سكنية وتجهيز ملف الترخيص (أرضي+4 أدوار) اعتماداً على المساحة، وكذلك تم تكلفة الجامعات بمراجعة التراخيص بشرط توفر عدة عوامل منها المساحة.

تكاليف بناء المشاريع السكنية

تختلف تكلفة البناء للمشاريع السكنية تبعاً للمساحة المستخدمة في البناء، سنقدم لكم عدة أمثلة كالتالي: