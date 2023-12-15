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“هتبني لأولادك وأحفادك”.. ما هي رسوم تراخيص البناء الجديدة 2023.. تكاليف بناء المشاريع السكنية
رسوم تراخيص البناء الجديدة، رسوم تراخيص البناء الجديدة يتساءل الكثير من المواطنين عنها خلال هذه الفترة، وتم تحديد الشروط الجديدة للبناء وأن رسوم الترخيص للبناء الجديد تقدر 1000 جنيه، وذلك تطبيقا لأحكام القانون في سنة 2008 رقم 119 في جمهورية مصر العربية، ونوضح رسوم تراخيص البناء الجديدة.
رسوم تراخيص البناء الجديدة
تبعا للمتطلبات الحديثة للبناء، تم التصريح أن تكاليف أعمال التصميمات والإشراف على بناء مشاريع سكنية وتجهيز ملف الترخيص (أرضي+4 أدوار) اعتماداً على المساحة، وكذلك تم تكلفة الجامعات بمراجعة التراخيص بشرط توفر عدة عوامل منها المساحة.
تكاليف بناء المشاريع السكنية
تختلف تكلفة البناء للمشاريع السكنية تبعاً للمساحة المستخدمة في البناء، سنقدم لكم عدة أمثلة كالتالي:
- إذا كانت مساحة البناء لأرضية 200 متر ومساحة الدور 140 متر مربع تكون القيمة 35 جنيه، مع مراعاة تقدير أتعاب الإشراف والتصميم للمتر المسطح بقيمة 22,400 جنيه و 24,500 جنيه على التوالي.
- إذا كانت مساحة البناء الأرضية 400 متر مربع ومساحة الدور 280 متر مربع، عندها تبلغ أتعاب الإشراف 26 جنيه للمتر المربع الواحد وتكون بإجمالي 39200 جنيه، مع مراعاة تقدير أتعاب التصميم وتقدر 30 جنيه للمتر الواحد بإجمالي 42000 جنيه.
- إذا كانت مساحة البناء الأرضية 600 متر مربع ومساحة الدور 420 متر مربع، عندها تبلغ أتعاب الإشراف 25 جنيه للمتر المربع الواحد وتكون بإجمالي 52500 جنيه، مع مراعاة تقدير أتعاب التصميم وتقدر 24 جنيه للمتر الواحد بإجمالي 50400 جنيه.
- إذا كانت مساحة البناء الأرضية 800 متر مربع ومساحة الدور 560 متر مربع، عندها تبلغ أتعاب الإشراف 20 جنيه للمتر المربع الواحد وتكون بإجمالي 56000 جنيه، مع مراعاة تقدير أتعاب التصميم وتقدر 20 جنيه للمتر الواحد بإجمالي 56000 جنيه.