رسميًا الآن.. موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024+ جدول امتحانات الشهادة السودانية 2023

تم الإعلان عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 من قبل الجهات المختصة، تم تحديد مواعيد الاختبارات الخاصة بالشهادة الثانوية الأدبية والعلمية وفقًا للجداول الجديدة التي تم إعدادها بعد إجراء تعديلات على الجداول القديمة.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024، حيث قررت وزارة التربية والتعليم تمديد فترة الامتحانات بعد إعلان تأجيلها، وقد تم الإعلان عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 في جميع الولايات، يشارك في هذه الامتحانات ما يصل إلى 536 و 714 طالبًا.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2023

وزارة التربية والتعليم في السودان أعلنت تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الثانوية وجاء على النحو التالي: