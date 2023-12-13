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رسميًا الآن.. موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024+ جدول امتحانات الشهادة السودانية 2023
تم الإعلان عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 من قبل الجهات المختصة، تم تحديد مواعيد الاختبارات الخاصة بالشهادة الثانوية الأدبية والعلمية وفقًا للجداول الجديدة التي تم إعدادها بعد إجراء تعديلات على الجداول القديمة.
موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024
موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024، حيث قررت وزارة التربية والتعليم تمديد فترة الامتحانات بعد إعلان تأجيلها، وقد تم الإعلان عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 في جميع الولايات، يشارك في هذه الامتحانات ما يصل إلى 536 و 714 طالبًا.
جدول امتحانات الشهادة السودانية 2023
وزارة التربية والتعليم في السودان أعلنت تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الثانوية وجاء على النحو التالي:
- بداية من يوم السبت الموافق 11/6، ستجرى امتحانات التربية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية في الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين ونصف.
- في يوم الأحد الموافق 12 يونيو، ستجرى امتحانات علوم الحاسب في الساعة الثامنة صباحًا.
- في يوم الاثنين الموافق 13 يونيو، ستجرى امتحانات الأحياء والعلوم الهندسية في الساعة الثامنة صباحًا.
- في يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو، ستجرى امتحانات الجغرافيا والبيئة والعلوم الأسرية.
- في يوم الخميس 15 يونيو، ستجرى امتحانات الكيمياء والدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي.
- في يوم السادس عشر من شهر يونيو، ستجرى امتحانات مادة الدراسات الإسلامية بالإضافة إلى مادة الأدب الإنجليزي للفرع الأدبي.
- في يوم الثامن عشر من شهر يونيو، ستجرى امتحانات مادة اللغة العربية.
- وستجرى امتحانات الفيزياء والتاريخ في اليوم التالي، الذي هو التاسع عشر من يونيو.
- في يوم العشرون من شهر يونيو، ستجرى امتحانات اللغة الفرنسية.
- في يوم 21 يونيو، ستجرى امتحانات الرياضيات المتخصصة العلمية.
- وستجرى امتحانات اللغة الإنجليزية في اليوم التالي، الذي هو الثاني والعشرين من شهر يونيو.