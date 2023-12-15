ألحق قبل التقديم مايخلص.. خطوات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ18 لعام 2024

خطوات الحصول على شقق الإسكان، تعلن وزارة الإسكان على فترات متباعدة عن مجموعة من الشقق السكنية التي تكون في متناول بعض الناس، وذلك من أجل التيسير على الشباب المقدم على الزواج، وكذلك الأشخاص الذين يبحثون عن شقة سكنية تناسب دخلهم المادي، وتقوم وزارة الإسكان بطرح الشقق السكنية في مناطق متفرقة من الدولة، وتضع مقدما ماليا مناسبا غير مبالغ فيه للحصول على الشقة، وتقسط الباقي وسوف نتعرف على موعد انتهاء فترة التقديم في شقق الإسكان.

خطوات الحصول على شقق الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن طرح مجموعة من الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية، وأنه من الممكن أن يتقدم أي شخص للحصول على وحدة سكنية بشرط توافر الشروط المطلوبة للحصول على تلك الوحدة، كما أن عليه أن يدفع مقدم جدية الحجز، ويتم الحصول على شقة سكنية من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة الإسكان الاجتماعي والاستعلام عن أماكن وجود الوحدات السكنية المتاحة.

تنتهي فترة التقديم في شقق الإسكان بعد شهر كامل من فتح باب الحجز، حتى تكون الفرصة مهيأة أمام الجميع لمعرفة الشروط وإمكانية الحجز.

شروط الحصول على شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان

هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها في من يحصل على شقة سكنية وهي كالتالي:

أن يكون مصري الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاما.

يجب ألا يزيد دخله عن 6000 جنيه للأعزب و 8000 جنيه للمتزوج.

هنا نكون قد وضحنا موعد انتهاء فترة التقديم في شقق الإسكان.