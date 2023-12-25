“شوف نفسك منهم” الفئات المستحقة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.. الفئات الممنوعة من الحصول على شقة سكنية

الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي، تعمل وزارة الإسكان الاجتماعي جاهدة على إتاحة العديد من الشقق السكنية أمام المواطنين، وذلك من خلال طرح مجموعة من الشقق السكنية في أماكن كثيرة لتلبية حاجة الجمبع، وتقوم أيضا بوضع مجموعة من الشروط اللازمة توافرها فيمن يتقدم للحصول على شقة، كما أنها تتيح كل ذلك على الموقع الخاص بوزارة الإسكان الاجتماعي، وفي السطور التالية سوف نتعرف على الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي.

الفئات المستحقة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن الحصول على شقة سكنية من وزارة الإسكان بظلم التمويل العقاري، وذلك بعد سداد مقدم الحجز الذي تحدده الوزارة، ويتم منح هذه الوحدات السكنية لمجموعة من الفئات وهي كالتالي:

طائفة محدودي الدخل الذين لا يمكنهم الحصول على شقة بسبب غلاء الأسعار.

طائفة متوسطي الدخل وهم الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 13000 جنيه للأعزب و 18000 جنيه للمتزوج.

كل من لا يزيد دخله عن 3000 جنيه للأعزب و6000 جنيه للمتزوج.

الفئات الممنوعة من الحصول على شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

لقد أصدرت وزارة الإسكان الاجتماعي قرارا بمنع بعض الفئات من الحصول على شقة سكنية، وهذه الفئات هي:

من سبق له الحصول على شقة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي.

الأشخاص أصحاب الدخول المرتفعة التي تتخطى الدخل المتوسط ، لا يصح لهم التقديم في تلك الشقق السكنية.

الأشخاص الذين حصلوا من قبل على قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

ختاما نتمنى أن نكون قد وضحنا الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي.