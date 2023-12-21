عشان تلحق تجمع فلوسك.. تعرف على أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ18

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي، كثرت التساؤلات في الفترة الأخيرة عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي، ودارت محركات البحث حول تلك الأسعار رغبة من كثير من الناس في الحصول على إحدى تلك الشقق، وخاصة بعد أن أعلنت الوزارة طرح مجموعة سكنية جديدة، فهناك الكثير ممن يرغب الحصول على وحدة من الوحدات المطروحة، ولكن قبل أن يقدم على التقديم فيها يرغب في معرفة سعرها، حتى يحدد ما إذا كانت ستناسبه أم لا، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على أسعار شقق الإسكان الاجتماعي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

تحرص وزارة الإسكان الاجتماعي على بيان أسعار الوحدات السكنية للجميع عند الإعلان عن قبول مقدم جدية الحجز، كما أنها تقوم بإتاحة تلك الأسعار على الموقع الرسمي الخاص بها، حتى يتمكن أكبر عدد من العملاء من الاطلاع على تلك الأسعار، وقد جاءت الأسعار كالتالي:

تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 245000 جنيه إلى 360000 جنيه حسب مساحة الوحدة.

تبدأ الوحدة التي تبلغ مساحتها 75 متر بمقدم 15 ألف جنيه.

في حين أن الوحدة التي تبلغ مساحتها 90 متر تبدأ بمقدم 22 ألف جنيه.

كيفية سداد مبلغ الشقة السكنية

كذلك تحدد وزارة الإسكان الاجتماعي طريقة سداد مبلغ الشقة السكنية الذي في الغالب يكون كالتالي:

يتم دفع مقدم الشقق السكنية عند بداية الحجز كاملا.

وعند التسليم يقوم العميل بدفع 10% من قيمة الوحدة السكنية، بينما يسدد المبلغ الباقي على اقساط شهرية تحددها الوزارة.

ختاماً نتمنى أن نكون قد قدمنا كافة المعلومات عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي، حتى تعم الفائدة الجميع.