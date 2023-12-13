انتظر لتربح 100 الف ريال.. سحب مسابقة الحلم الجديد لشهر ديسمبر 2023+ مفاجأة مسابقة الحلم لشهر ديسمبر

سحب مسابقة الحلم الجديد، تم تنظيم مسابقة الحلم على نفس النمط والشروط منذ بداية عام 2023، حيث يتم عرض جائزة أسبوعية قيمتها 5000 دولار، ويتم سحب الجائزة كل يوم سبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى ذلك، تقدم المسابقة جائزة شهرية قيمتها 100 ألف دولار، ويتم سحب الجائزة في الخميس الأخير من كل شهر.

سحب مسابقة الحلم الجديد

سحب مسابقة الحلم الجديد، تم تأجيل سحب الجائزة في الليلة الأخيرة، وأعلنت مسابقة الحلم عن مفاجأة كبيرة وهي جائزة مليون دولار لجميع المشتركين وتحديد موعد جديد للسحب، وقد تم سحب المليون الأول في يونيو 2023، وسيتم سحب المليون الثاني في نهاية ديسمبر 2023، وكان من المقرر سحب جائزة الـ100 ألف دولار لشهر نوفمبر في الخميس الماضي، ولكن تم تأجيل السحب دون إبداء أسباب.

تم تأجيل سحب حلم بقيمة 100,000 دولار إلى يوم الاثنين 4 ديسمبر

وكل مشاركة في حلم ستأهلكم في ثلاث سحوبات:

سحب على مبلغ 100,000 دولار لنوفمبر يوم الاثنين القادم، في 4 ديسمبر. و يوم الخميس 14 ديسمبر

و سحب المليون دولار !#أنــت_الــمليونــير #mbcdream

#حلم

#المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/QcFQAZAN2O — الحلم (@Dream_MBC) November 30, 2023

مفاجأة مسابقة الحلم لشهر ديسمبر

وأعلنت مسابقة الحلم في منشور على صفحتها الرسمية على تويتر أن سحب الـ100 ألف دولار تم تأجيله إلى يوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، وأعلنت المفاجأة التي تم الإعلان عنها بعد تأجيل السحب، وهي أن أي مشترك في مسابقة الحلم لجائزة الـ100 ألف دولار في 4 ديسمبر سيكون مؤهلاً رسميًا لدخول سحب المليون دولار في نهاية ديسمبر.

فرصة الفوز بمسابقة الحلم

بالتالي، إذا قمت بالاشتراك الآن، ستكون لديك فرصتين للفوز، إحداهما بجائزة قيمتها 100 ألف دولار والأخرى بجائزة مليون دولار يمكنك الاشتراك عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم المخصص لكل دولة كما هو موضح في الصور المرفقة في الخبر في الرسالة، قم بكتابة كلمة “حلم” باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، بعد إرسالك للرسالة، ستتلقى رسالة تأكيد على اشتراكك في المسابقة،ولكن للتأهل للسحب، يجب عليك الإجابة على سؤال واحد على الأقل من الأسئلة التي يتم إرسالها إليك عبر هاتفك، عندما تقدم إجابة صحيحة، ستكون مؤهلاً للسحب مباشرة.