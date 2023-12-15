“اخيراً” موعد اختبارات الفصل الدراسي الاول.. موعد اختبارات الفصل الدراسي الاول

موعد اختبارات الفصل الدراسي الاولموعد اختبارات الفصل الدراسي الاولموعد اختبارات الفصل الدراسي الأول، يستعد الطلاب في الوقت الحالي لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، كما تستعد وزارة التربية والتعليم لوضع امتحانات تلك الاختبارات، على أن تكون من المناهج المقررة التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول، وتجتهد وزارة التربية والتعليم في تجهيز اللجان وإبلاغ كل طالب بمقر اللجنة التي سيؤدي أمامها الامتحان، وفي السطور التالية نتحدث عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الاول

طبقا للخريطة الزمنية التي تم وضعها في بداية الفصل الدراسي الأول، فإن اختبارات الفصل الدراسي الأول على وشك الحدوث وهي كالتالي:

تبدأ امتحانات النقل لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية في يوم 14 من شهر يناير لعام 2024 وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام.

أما طلاب المدارس الفنية فإنهم يدخلون امتحانات الجدارات في يوم 9 من شهر يناير لعام

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بعد انتهاء امتحانات صفوف النقل في شهر يناير لعام 2024، وتستمر لمدة أسبوع وبعدها يحصل الطلاب جميعا على أجازة نصف العام وقدرها 15 يوما.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الاول

تسعى الوزارة حاليا لتجهيز كافة الأمور المتعلقة بإتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول وتتمثل في الآتي:

إعداد لجان الامتحان والملاحظين لتلك اللجان.

تجهيز الامتحانات عن طريق إسنادها لهيئة من خبراء التربية والتعليم.

إرسال نشرات إدارية للمدارس للحث على الاستعداد للامتحانات، وتجهيز أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

إلى هنا نتمنى أن نكون قد وضحنا موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول، ليساعد الطلاب جميعا للامتحانات.