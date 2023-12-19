الآن اعرف .. موعد التقديم علي مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2023 والشروط اللازمة

بعد ايام قليله سوف يبدا شهر يناير وسوف تبدا مسابقه 30,000 معلم لعام 2024 حيث ان هذه المسابقة تعتبر المسابقة جديده قد تم الاعلان عنها من خلال مجلس الوزراء مع التنسيق مع وزاره التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اجل سد العجز الموجود في جميع المدارس على مستوى الجمهورية حيث انه سوف يتم تعيين ما يقرب من 11000 معلم مساعد فصل بالإضافة الى اكثر من 18000 معلم مساعد مادة.

مسابقة التربية والتعليم الجديدة

العملية التي تتعلق بالتسجيل في مسابقه 30 الف معلم تبدا على موقع الوظائف الحكومية بعد الإعلان عنها في شهر يناير وهذا بعد اطلاق جميع الشروط والضوابط الخاصة بالاشتراك في المسابقة والتي من بينها الحد الأقصى للدخول في المسابقة بالإضافة للتخصصات المطلوبة والتقدير العلمي وتنظيم الإدارة مع التنسيق بين التعليم والإدارة وهذا يساهم في معرفه انه يوجد فرص كبيره امام الخريجين في بعض التخصصات، ومن ضمن شروط التسجيل:

الجنسية المصرية.

عدم الفصل من قبل من الخدمة لقرار تأديبي.

ألا يكون سن المتقدم أكثر من 40 عاماً من بدء نشر الإعلان.

رابط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم

توجد شروط خاصه بمسابقه 30 الف معلم لعام 2024، حيث انه يجب ان يكون المتقدم الى هذه المسابقة حسن السير والسلوك، والا يكون عليه عقوبة جنائية او مقيده للحرية والا يكون عليه حكم او ان يمتلك جريمة مخله بالأمانة او الشرف والا يزيد عمر المتقدم على هذه الوظيفة عن 40 عاما كما انه يجب ان يقوم بتحليل المخدرات واجتياز الامتحانات المقررة والكشف الطبي والتقديم في الوظائف في محل الإقامة الخاص به والموجود على الرقم القومي، ويتم التسجيل من هنا، بكتابة البيانات اللازمة.