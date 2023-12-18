اعرف حالًا .. جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024

في هذا الوقت الحالي يتساءل كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول، حيث جاءت هذه التساؤلات ما موعد اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول كما هو تم تحديده في الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد، لذا سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول لعام 2024.

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول

في هذه الفترة ازداد معدل البحث عبر محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي عن ما هو الموعد المحدد لبداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل من الصف الأول والثاني الثانوي لعام 2024، والجدير بالذكر أن بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي هو في نفس الموعد التي تم وضعه في الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، والذي يكون بدايته في يوم 14 يناير 2024م.

امتحانات نصف العام 2024

قامت وزاره التربية والتعليم بالإجابة عنها هذه التساؤلات الخاصة بالطلاب بشأن الامتحانات، وأوضحت موعد بدء اختبارات الترم الأول، حيث إن يوم الأحد والتي يوافق 14 يناير لعام 2024 هو بداية امتحانات صفوف النقل، أما بالنسبة للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي تبدأ الامتحانات في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير لعام 2024 في كافة المحافظات، ما تسنناك الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير لعام 2024، كذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول كل من الصف الأول والثاني الثانوي بأنه سوف تقوم كل إدارة تعليمية تابعة لكل محافظة بوضع الجدول الخاص بكل مدرسة وترتيب المواد